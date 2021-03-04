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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Німеччина продовжила локдаун до кінця березня

У Німеччині вирішили продовжити локдаун по всій країні до 28 березня, аби стримати розповсюдження коронавірусної хвороби.

Карантин, коронавірус

Відповідне рішення схвалили канцлер Німеччини Ангела Меркель і керівники 16 федеральних земель на нараді.

Однак з 8 березня деякі обмеження все ж послаблять. Зокрема, відкриються книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища.

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Також людям дозволять проводити зустрічі до п’яти осіб з двох домогосподарств, не враховуючи дітей до 14 років.

Окрім цього, кожен громадянин матиме можливість один раз на тиждень здати безкоштовний експрес-тест на коронавірус.

Не продуктові магазини, готелі, ресторани та інші заклади поки залишаться закритими.

Жорсткий карантин в Німеччині повторно запровадили у зв’язку зі зростанням кількості хворих.

З початку епідемії в країні захворіло понад 2,4 мільйона осіб, понад 71 тисячі померли.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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