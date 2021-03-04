В Германии решили продлить локдаун по всей стране до 28 марта, чтобы сдержать распространение коронавирусной болезни.
Соответствующее решение приняли канцлер Германии Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель на совещании.
Однако с 8 марта некоторые ограничения все же ослабят. В частности, откроются книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища.
Также людям разрешат проводить встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет.
Кроме этого, каждый гражданин будет иметь возможность один раз в неделю сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус.
Не продуктовые магазины, гостиницы, рестораны и другие заведения пока останутся закрытыми.
Жесткий карантин в Германии повторно ввели в связи с ростом количества больных.
С начала эпидемии в стране заболело более 2,4 миллиона человек, более 71 тыс. умерли.