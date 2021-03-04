В Германии решили продлить локдаун по всей стране до 28 марта, чтобы сдержать распространение коронавирусной болезни.

Соответствующее решение приняли канцлер Германии Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель на совещании.

Однако с 8 марта некоторые ограничения все же ослабят. В частности, откроются книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища.

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Также людям разрешат проводить встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет.

Кроме этого, каждый гражданин будет иметь возможность один раз в неделю сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус.

Не продуктовые магазины, гостиницы, рестораны и другие заведения пока останутся закрытыми.

Жесткий карантин в Германии повторно ввели в связи с ростом количества больных.

С начала эпидемии в стране заболело более 2,4 миллиона человек, более 71 тыс. умерли.