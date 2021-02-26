Жорсткий локдаун в Угорщині мав завершитися 1 березня, проте уряд країни вирішив продовжити карантин до 15 числа.

Глава офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш заявив на брифінгу, що у країні вже триває третя хвиля коронавірусу, і ситуація може погіршитися впродовж наступних двох тижнів.

– Наступні два тижні будуть особливо тяжкими, – наголосив він.

Окрім того, за його словами, в Угорщині зафіксовані мутації коронавірусу, які поширюються швидше, ніж звичний вірус.

Водночас Гуляш висловив сподівання, що за кілька тижнів країна зможе послабити карантин завдяки вакцинації населення.

Наприкінці січня жорсткий карантин в Угорщині продовжили до березня.

Угорщина планує видавати спеціальні імунні сертифікати для усіх громадян, які перехворіли на Covid-19 або отримали дві дози вакцини.

Обидва зразки документів видаватимуть абсолютно безкоштовно.

Джерело: Hungary Today