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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Угорщина продовжила жорсткий локдаун на два тижні

Жорсткий локдаун в Угорщині мав завершитися 1 березня, проте уряд країни вирішив продовжити карантин до 15 числа.

будапешт

Глава офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш заявив на брифінгу, що у країні вже триває третя хвиля коронавірусу, і ситуація може погіршитися впродовж наступних двох тижнів.

– Наступні два тижні будуть особливо тяжкими, – наголосив він.

Окрім того, за його словами, в Угорщині зафіксовані мутації коронавірусу, які поширюються швидше, ніж звичний вірус.

Водночас Гуляш висловив сподівання, що за кілька тижнів країна зможе послабити карантин завдяки вакцинації населення.

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Наприкінці січня жорсткий карантин в Угорщині продовжили до березня.

Угорщина планує видавати спеціальні імунні сертифікати для усіх громадян, які перехворіли на Covid-19 або отримали дві дози вакцини.

Обидва зразки документів видаватимуть абсолютно безкоштовно.

Джерело: Hungary Today

Фото: Dreamstime

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