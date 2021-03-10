Теракт в Парижі: вчителеві відрізали голову через школярку

У справі жовтневого теракту у Франції, під час якого 18-річний чеченець відтяв голову шкільному вчителеві, з’явилися шокуючі подробиці.

Попередньо було відомо, що школярка-мусульманка поскаржилася на поведінку свого вчителя Семюеля Петі, який нібито демонстрував на уроках карикатури на пророка Мухаммеда.

Журналістам дівчинка заявляла, що вчитель вигнав її з класу нібито через те, що збирався показувати “фотографії голого пророка”, однак насправді була відсторонена від занять ще напередодні цього уроку.

Таким чином, скарги школярки виявилися брехнею: історію про карикатури вона вигадала для того, щоб уникнути покарання батьків.

Жорстоке вбивство вчителя у Франції

16 жовтня учитель історії Франції Самуель Паті був обезголовлений чеченцем Абдуллахом Анзоровим. Як з’ясувалося пізніше, терорист – виходець з Москви.

Правоохоронці швидко відреагували на повідомлення про вбивство та застрелили 18-річного терориста, коли той намагався втекти. Жахливий інцидент стався у місті Конфлан-Сент-Онорін під Парижем.

Президент Еммануель Макрон назвав злочин терактом ісламістів.

Згодом за сприяння слідчих було затримано місцевого мусульманського проповідника, який випустив фетву (ісламську релігійну постанову) із закликом убити вчителя.

Вбивство вчителя викликало хвилю обурення у Франції, і тисячі людей вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам’ять Самюеля Паті.

За останні п’ять років це вже восьмий теракт у Франції, організований ІДІЛ.