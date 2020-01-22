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Факти / Україна / Політика

Провокація конфлікту Києва з Варшавою: МЗС Польщі про вандалізм на могилі УПА

У МЗС Польщі дали відповідь на звернення посла України стосовно чергового акту вандалізму на могилі воїнів УПА.

Вночі 20 січня неподалік кордону з Україною, на горі Монастир невідомі вщент зруйнували велику меморіальну дошку пам’яті  УПА.

Звернення українського дипломата містило вимогу засудити такий акт вандалізму стосовно українських меморіалів.

– У світлі останніх спроб посварити народи Європи на історичному ґрунті, ми бачимо чергові дії, що мають на меті поставити під сумнів добросусідські відносини, цього разу з Україною.

Ми з жалем сприймаємо черговий провокаційний інцидент у Монастирі. Відповідні польські служби займуться цією справою,- йдеться в повідомленні МЗС Польщі.


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Провокація конфлікту Києва з Варшавою: МЗС Польщі про вандалізм на могилі УПА / 2 фотографии

Упродовж 2014-2017 років на території Польщі було осквернено вісім українських місць пам’яті. Жодного вандала покарано не було.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про вандалів, які осквернили пам`ятник Героям Небесної сотні в Одесі.

Фото: Укрінформ

Джерело: Укрінформ

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