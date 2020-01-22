Провокація конфлікту Києва з Варшавою: МЗС Польщі про вандалізм на могилі УПА

У МЗС Польщі дали відповідь на звернення посла України стосовно чергового акту вандалізму на могилі воїнів УПА.
Вночі 20 січня неподалік кордону з Україною, на горі Монастир невідомі вщент зруйнували велику меморіальну дошку пам’яті УПА.
Звернення українського дипломата містило вимогу засудити такий акт вандалізму стосовно українських меморіалів.
– У світлі останніх спроб посварити народи Європи на історичному ґрунті, ми бачимо чергові дії, що мають на меті поставити під сумнів добросусідські відносини, цього разу з Україною.
Ми з жалем сприймаємо черговий провокаційний інцидент у Монастирі. Відповідні польські служби займуться цією справою,- йдеться в повідомленні МЗС Польщі.
Wobec ostatnich prób skłócenia narodów Europy na tle historycznym, obserwujemy kolejne działania mające podważyć dobrosąsiedzkie relacje Polski, tym razem z Ukrainą. Odnotowujemy z ubolewaniem kolejny prowokacyjny incydent w Monasterze. Odpowiednie służby 🇵🇱 zbadają sprawę.
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) 21 января 2020 г.
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Упродовж 2014-2017 років на території Польщі було осквернено вісім українських місць пам’яті. Жодного вандала покарано не було.
Нещодавно Факти ICTV розповідали про вандалів, які осквернили пам`ятник Героям Небесної сотні в Одесі.
Фото: Укрінформ