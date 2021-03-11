В Польше выступили против присвоения стадиону в Тернополе имени украинского деятеля Романа Шухевича.

Такую позицию озвучили в Институте национальной памяти Польши в связи с тем, что, по мнению его специалистов, Шухевич причастен к геноциду польского гражданского населения.

— Командир УПА ответственный за геноцид польских мирных жителей, — заявили в Институте национальной памяти Польши.

По их мнению, факт присвоения его имени стадиону и прославление деятеля в Украине оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН УПА.

Переименование стадиона в Тернополе

Тернопольский горсовет на сессии 5 марта переименовал городской стадион и присвоил ему имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Это решение осудило Посольство Израиля в Украине и требовало его отменить.

Подробнее о переименовании стадиона в Тернополе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Institute of National Remembrance