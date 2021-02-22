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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Пожежі та розграбовані магазини: в Іспанії не вщухають протести проти арешту репера

В Іспанії близько п’яти днів тривають протести на підтримку праворадикального репера Пабло Аселя, якого засудили до 2,5 років позбавлення волі.

протести в Іспанії

Поліція Каталонії повідомила, що 21 лютого під час заворушень у Барселоні були розграбовані магазини відомих брендів, серед яких Nike, Diesel, Hugo Boss, Versace, Tommy Hilfiger. Також протестувальники побудували саморобні барикади і підпалили їх.

20 лютого протестувальники підійшли до штаб-квартири поліції. Там почалися сутички. У правоохоронців полетіли пляшки та петарди.

Внаслідок сутичок збитку зазнала низка історичних будівель, зокрема Барселонська фондова біржа та Палац каталонської музики, що занесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поліція Каталонії затримала 38 осіб.

На вулиці Мадрида вийшло близько 400 осіб. Також кілька сотень людей взяли участь в акціях протесту у Севільї, Малазі та Кордобі. Нечисленні протести відбулися у Логроньо та Сантандері.

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Арешт Пабло Аселя

Репера Пабло Аселя засудили до дев’яти місяців арешту за прославляння тероризму та образу корони у своїх публікаціях у Twitter та в пісні, що розміщена на платформі YouTube.

Він мав добровільно з’явитися до в’язниці ще 12 лютого для відбування покарання, але цього не зробив. Асель забарикадувався зі своїми прихильниками в університеті міста Лерида, але 16 лютого його все ж затримали та помістили до в’язниці.

Два дні потому його засудили до 2,5 років за погрози свідку в іншій справі.

Заворушення засудили всі демократичні партії Іспанії, але їх підтримала популістська партія Подемос. Лідер цієї партії і віце-прем’єр уряду Пабло Іглесіас зажадав звільнити Аселя, стверджуючи, що той у своїй творчості користувався правом на свободу слова.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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