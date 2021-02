В Іспанії близько п’яти днів тривають протести на підтримку праворадикального репера Пабло Аселя, якого засудили до 2,5 років позбавлення волі.

Поліція Каталонії повідомила, що 21 лютого під час заворушень у Барселоні були розграбовані магазини відомих брендів, серед яких Nike, Diesel, Hugo Boss, Versace, Tommy Hilfiger. Також протестувальники побудували саморобні барикади і підпалили їх.

20 лютого протестувальники підійшли до штаб-квартири поліції. Там почалися сутички. У правоохоронців полетіли пляшки та петарди.

Внаслідок сутичок збитку зазнала низка історичних будівель, зокрема Барселонська фондова біржа та Палац каталонської музики, що занесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поліція Каталонії затримала 38 осіб.

На вулиці Мадрида вийшло близько 400 осіб. Також кілька сотень людей взяли участь в акціях протесту у Севільї, Малазі та Кордобі. Нечисленні протести відбулися у Логроньо та Сантандері.

Репера Пабло Аселя засудили до дев’яти місяців арешту за прославляння тероризму та образу корони у своїх публікаціях у Twitter та в пісні, що розміщена на платформі YouTube.

Він мав добровільно з’явитися до в’язниці ще 12 лютого для відбування покарання, але цього не зробив. Асель забарикадувався зі своїми прихильниками в університеті міста Лерида, але 16 лютого його все ж затримали та помістили до в’язниці.

Riots broke out in many #Spanish cities this week during freedom of speech protests over the jailing of #PabloHasél, a little-known rapper, for insulting the Spanish monarchy and praising terrorism.https://t.co/a435qtPenU pic.twitter.com/vwCPlQu4Fm

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 20, 2021