Крали вакцину та вводили своїм клієнтам: у Гані затримали трьох чиновників

У Гані (країна у Західній Африці) за підозрою у викраденні вакцини від коронавірусу затримали трьох чиновників. За версією правоохоронців, співробітники Міністерства охорони здоров’я присвоїли 36 ампул препарату Covishield.

Вакцину вони вводили власним клієнтам, одна доза коштувала близько $35.

Крім того, поліція підозрює ще одного працівника відомства. Він також міг вкрасти 26 ампул вакцини Covishield.

Скандал з міністрами охорони здоров’я у Бразилії

У Бразилії з початку пандемії коронавірусу звільнили трьох міністрів охорони здоров’я. Країна довгий час займає друге місце у рейтингу поширення Covid-19 у світі.

За третього міністра Едуардо Пазуелло кількість летальних випадків у Бразилії зросла до майже 280 тис. У народі йому дали прізвисько Кошмар.

Джерело: Ghana News