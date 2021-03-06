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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

Пасажири не були пристебнуті: всі подробиці ДТП у Польщі з українцями

В ніч із 5 на 6 березня у Підкарпатському воєводстві у Польщі сталося ДТП за участю автобуса на українських номерах. Внаслідок аварії шість осіб загинули ще близько 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

ДТП у Польщі

Факти ICTV зібрали всю інформацію про аварію, що є станом на 15.00 за київським часом.

В аварію на автостраді А4 близько опівночі потрапив рейсовий автобус, що прямував за маршрутом Познань — Херсон. У ньому перебували 57 громадян України, зокрема двоє водіїв.

Це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість – із південних та східних областей. П’ятеро загинули на місці, а молода жінка померла у кареті швидкої на шляху до шпиталю.

Причина аварії

Поліція встановила, що водії автобусу були тверезі.

Аварія з українським автобусом у Польщі сталася через те, що водій не впорався з керуванням.

— За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся, – зазначили в МЗС України.

За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав з віадука у рів і перекинувся.

Постраждалі в аварії

Представник служби швидкої допомоги Перемишля Марек Янковські повідомив, що перша бригада рятувальників прибула на місце через дев’ять хвилин після повідомлення про ДТП.

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Він також зазначив, що на тяжкість травм вплинуло те, що чимало пасажирів не були пристебнуті пасками безпеки.

— Коли автобус врізався в огорожу, людей розкидало по салону, що призвело до множинних травм голови, хребта, черевної порожнини та кінцівок, – зазначив Янковські.

Постраждалих у ДТП доправили до лікарень у містах Жешув, Рудна Мала, Ярослав, Пшемишль, Пшеворськ, Любачів.

— Понад десять осіб перебувають у важкому, але стабільному стані, – розповів заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска в ефірі Radio Zet.

Низка польських ЗМІ (Wiadomości, Radio Opole, RMF FM) повідомляють, що щонайменше восьмеро з декількох десятків українців нині перебувають у лікарнях у важкому стані.

ДТП у Польщі

Фото: nowiny24.pl

Українців, які отримали найважчі травми, евакуювали з місця ДТП до лікарень засобами санітарної авіації та військовими гелікоптерами.

Пасажирів, які не постраждали в результаті ДТП доставили до гуртожитку у Ярославлі.

Реакція на ДТП

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час аварії у Польщі.

Глава держави зазначив, що Україна зі свого боку робить все можливе, щоб надати допомогу постраждалим внаслідок ДТП.

Співчуття родинам загиблих у аварії українського автобуса висловив президент Польщі Анджей Дуда.

— Я глибоко засмучений страшною новиною про катастрофу українського автобуса на трасі А4 поблизу Кашице, в якій 6 людей загинули, а кілька десятків отримали поранення. Найщиріші співчуття родинам загиблих та всім нашим українським друзям, – написав Дуда.

Коли відправлять тіла загиблих до України?

Генеральний консул у Любліні Василь Павлюк в коментарі Радіо Свобода повідомив, що всі тіла відправлять до України після ідентифікації.

— Лікарі кажуть, що є люди у дуже тяжкому стані. Ми через пандемію не можемо зайти до потерпілих. Якщо люди будуть транспортабельні, то ми їх відправимо в Україну. Зараз ще 16 осіб перебувають у гуртожитку в Ярославі. Частина з них мають легкі травми, і ми організуємо їхнє повернення додому, – розповів Павлюк.

В МЗС України зазначили, що наразі спільно з перевізником та Львівською ОДА вирішується питання доправлення до України громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом.

Ймовірно це буде два автобуси: перший забере осіб, яких розмістили у гуртожитку в Ярославлі, а другий перевезе українців, які наразі перебувають у лікарнях, але їхній стан не потребує подальшого нагляду лікарів.

Для інформування рідних загиблих і постраждалих функціонують цілодобові гарячі лінії Генерального консульства України в Любліні (+48 784 138 555) та МЗС України (+38 044 238 15 88). 

Фото: Polskie Radio Kierowców

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