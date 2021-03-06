В ніч із 5 на 6 березня у Підкарпатському воєводстві у Польщі сталося ДТП за участю автобуса на українських номерах. Внаслідок аварії шість осіб загинули ще близько 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Факти ICTV зібрали всю інформацію про аварію, що є станом на 15.00 за київським часом.

В аварію на автостраді А4 близько опівночі потрапив рейсовий автобус, що прямував за маршрутом Познань — Херсон. У ньому перебували 57 громадян України, зокрема двоє водіїв.

Це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість – із південних та східних областей. П’ятеро загинули на місці, а молода жінка померла у кареті швидкої на шляху до шпиталю.

Причина аварії

Поліція встановила, що водії автобусу були тверезі.

Аварія з українським автобусом у Польщі сталася через те, що водій не впорався з керуванням.

— За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся, – зазначили в МЗС України.

За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав з віадука у рів і перекинувся.

Постраждалі в аварії

Представник служби швидкої допомоги Перемишля Марек Янковські повідомив, що перша бригада рятувальників прибула на місце через дев’ять хвилин після повідомлення про ДТП.

Він також зазначив, що на тяжкість травм вплинуло те, що чимало пасажирів не були пристебнуті пасками безпеки.

— Коли автобус врізався в огорожу, людей розкидало по салону, що призвело до множинних травм голови, хребта, черевної порожнини та кінцівок, – зазначив Янковські.

Постраждалих у ДТП доправили до лікарень у містах Жешув, Рудна Мала, Ярослав, Пшемишль, Пшеворськ, Любачів.

— Понад десять осіб перебувають у важкому, але стабільному стані, – розповів заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска в ефірі Radio Zet.

Низка польських ЗМІ (Wiadomości, Radio Opole, RMF FM) повідомляють, що щонайменше восьмеро з декількох десятків українців нині перебувають у лікарнях у важкому стані.

Українців, які отримали найважчі травми, евакуювали з місця ДТП до лікарень засобами санітарної авіації та військовими гелікоптерами.

Пасажирів, які не постраждали в результаті ДТП доставили до гуртожитку у Ярославлі.

Реакція на ДТП

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час аварії у Польщі.

Глава держави зазначив, що Україна зі свого боку робить все можливе, щоб надати допомогу постраждалим внаслідок ДТП.

Аварія поблизу Кашице, у яку потрапив автобус Познань – Херсон, дуже нас засмутила. Щонайменше 6 українців загинуло, 35 наших людей госпіталізовані. Щирі співчуття. Дякую дипломатам за те, що роблять все для допомоги постраждалим і встановлення причин аварії. @AndrzejDuda — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021

Співчуття родинам загиблих у аварії українського автобуса висловив президент Польщі Анджей Дуда.

— Я глибоко засмучений страшною новиною про катастрофу українського автобуса на трасі А4 поблизу Кашице, в якій 6 людей загинули, а кілька десятків отримали поранення. Найщиріші співчуття родинам загиблих та всім нашим українським друзям, – написав Дуда.

I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa ! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021

Коли відправлять тіла загиблих до України?

Генеральний консул у Любліні Василь Павлюк в коментарі Радіо Свобода повідомив, що всі тіла відправлять до України після ідентифікації.

— Лікарі кажуть, що є люди у дуже тяжкому стані. Ми через пандемію не можемо зайти до потерпілих. Якщо люди будуть транспортабельні, то ми їх відправимо в Україну. Зараз ще 16 осіб перебувають у гуртожитку в Ярославі. Частина з них мають легкі травми, і ми організуємо їхнє повернення додому, – розповів Павлюк.

В МЗС України зазначили, що наразі спільно з перевізником та Львівською ОДА вирішується питання доправлення до України громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом.

Ймовірно це буде два автобуси: перший забере осіб, яких розмістили у гуртожитку в Ярославлі, а другий перевезе українців, які наразі перебувають у лікарнях, але їхній стан не потребує подальшого нагляду лікарів.

Для інформування рідних загиблих і постраждалих функціонують цілодобові гарячі лінії Генерального консульства України в Любліні (+48 784 138 555) та МЗС України (+38 044 238 15 88).

Фото: Polskie Radio Kierowców