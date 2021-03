В ніч із 5 на 6 березня у Підкарпатському воєводстві у Польщі сталося ДТП за участю автобуса на українських номерах. Внаслідок аварії шість осіб загинули ще близько 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Факти ICTV зібрали всю інформацію про аварію, що є станом на 15.00 за київським часом.

В аварію на автостраді А4 близько опівночі потрапив рейсовий автобус, що прямував за маршрутом Познань — Херсон. У ньому перебували 57 громадян України, зокрема двоє водіїв.

Це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість – із південних та східних областей. П’ятеро загинули на місці, а молода жінка померла у кареті швидкої на шляху до шпиталю.

Поліція встановила, що водії автобусу були тверезі.

Аварія з українським автобусом у Польщі сталася через те, що водій не впорався з керуванням.

За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав з віадука у рів і перекинувся.

Представник служби швидкої допомоги Перемишля Марек Янковські повідомив, що перша бригада рятувальників прибула на місце через дев’ять хвилин після повідомлення про ДТП.

Він також зазначив, що на тяжкість травм вплинуло те, що чимало пасажирів не були пристебнуті пасками безпеки.

Постраждалих у ДТП доправили до лікарень у містах Жешув, Рудна Мала, Ярослав, Пшемишль, Пшеворськ, Любачів.

Низка польських ЗМІ (Wiadomości, Radio Opole, RMF FM) повідомляють, що щонайменше восьмеро з декількох десятків українців нині перебувають у лікарнях у важкому стані.

Українців, які отримали найважчі травми, евакуювали з місця ДТП до лікарень засобами санітарної авіації та військовими гелікоптерами.

Пасажирів, які не постраждали в результаті ДТП доставили до гуртожитку у Ярославлі.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час аварії у Польщі.

Глава держави зазначив, що Україна зі свого боку робить все можливе, щоб надати допомогу постраждалим внаслідок ДТП.

Співчуття родинам загиблих у аварії українського автобуса висловив президент Польщі Анджей Дуда.

I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa !

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021