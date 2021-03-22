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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Масові штрафи і сутички з поліцією: у Марселі розігнали багатотисячний карнавал

У французькому місті Марсель попри карантин пройшов багатотисячний вуличний карнавал. Однак свято перетворилося на акцію протесту проти локдауну у Франції.

Карнавал

На карнавал 21 березня зібралися близько 6,5 тис. людей. Більшість із них були без масок та відмовлялися дотримуватися дистанції.

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Однак поліція застосувала сльозогінний газ і розігнала учасників карнавалу.

Сімох людей, які кидали петарди у поліцейських, затримали. Десятки учасників карнавалу отримали штрафи у розмірі €135 за порушення маскового режиму.

Мер міста Бенуа Паян розкритикував жителів, які проігнорували пандемію коронавірусу.

—  Я розлючений. Подібний егоїзм деяких безвідповідальних людей неприпустимий, — написав він у Twitter.

Він заявив, що дії окремих людей зводять нанівець спільні зусилля у боротьбі з коронавірусом, і таким вчинкам не може бути виправдання.

У Марселі щороку в березні проводять великий карнавал, однак з 2020 року його скасували через пандемію коронавірусу.

Третя Covid-хвиля у Франції

У березні Франція оголосила про третю хвилю пандемії.

За словами прем’єр-міністра країни, цей етап характеризується численними новими штамами коронавірусу.

Джерело:Le Figaro

Фото: Depositphotos

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