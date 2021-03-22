Масові штрафи і сутички з поліцією: у Марселі розігнали багатотисячний карнавал

У французькому місті Марсель попри карантин пройшов багатотисячний вуличний карнавал. Однак свято перетворилося на акцію протесту проти локдауну у Франції.

На карнавал 21 березня зібралися близько 6,5 тис. людей. Більшість із них були без масок та відмовлялися дотримуватися дистанції.

Однак поліція застосувала сльозогінний газ і розігнала учасників карнавалу.

Сімох людей, які кидали петарди у поліцейських, затримали. Десятки учасників карнавалу отримали штрафи у розмірі €135 за порушення маскового режиму.

Thousand of people enjoyed an improvised and unauthorised carnival on Canebiere Street, in Marseille, southern France, yesterday. #AFP

???? @tofsimon pic.twitter.com/AwY2ckubTe — AFP Photo (@AFPphoto) March 22, 2021

Мер міста Бенуа Паян розкритикував жителів, які проігнорували пандемію коронавірусу.

— Я розлючений. Подібний егоїзм деяких безвідповідальних людей неприпустимий, — написав він у Twitter.

Він заявив, що дії окремих людей зводять нанівець спільні зусилля у боротьбі з коронавірусом, і таким вчинкам не може бути виправдання.

У Марселі щороку в березні проводять великий карнавал, однак з 2020 року його скасували через пандемію коронавірусу.

Третя Covid-хвиля у Франції

У березні Франція оголосила про третю хвилю пандемії.

За словами прем’єр-міністра країни, цей етап характеризується численними новими штамами коронавірусу.

Джерело:Le Figaro