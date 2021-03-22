Масові штрафи і сутички з поліцією: у Марселі розігнали багатотисячний карнавал

У французькому місті Марсель попри карантин пройшов багатотисячний вуличний карнавал. Однак свято перетворилося на акцію протесту проти локдауну у Франції.
На карнавал 21 березня зібралися близько 6,5 тис. людей. Більшість із них були без масок та відмовлялися дотримуватися дистанції.
Однак поліція застосувала сльозогінний газ і розігнала учасників карнавалу.
Сімох людей, які кидали петарди у поліцейських, затримали. Десятки учасників карнавалу отримали штрафи у розмірі €135 за порушення маскового режиму.
Thousand of people enjoyed an improvised and unauthorised carnival on Canebiere Street, in Marseille, southern France, yesterday. #AFP
???? @tofsimon pic.twitter.com/AwY2ckubTe
— AFP Photo (@AFPphoto) March 22, 2021
Мер міста Бенуа Паян розкритикував жителів, які проігнорували пандемію коронавірусу.
— Я розлючений. Подібний егоїзм деяких безвідповідальних людей неприпустимий, — написав він у Twitter.
Він заявив, що дії окремих людей зводять нанівець спільні зусилля у боротьбі з коронавірусом, і таким вчинкам не може бути виправдання.
У Марселі щороку в березні проводять великий карнавал, однак з 2020 року його скасували через пандемію коронавірусу.
Третя Covid-хвиля у Франції
У березні Франція оголосила про третю хвилю пандемії.
За словами прем’єр-міністра країни, цей етап характеризується численними новими штамами коронавірусу.