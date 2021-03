Масові штрафи і сутички з поліцією: у Марселі розігнали багатотисячний карнавал

У французькому місті Марсель попри карантин пройшов багатотисячний вуличний карнавал. Однак свято перетворилося на акцію протесту проти локдауну у Франції.

На карнавал 21 березня зібралися близько 6,5 тис. людей. Більшість із них були без масок та відмовлялися дотримуватися дистанції.

Однак поліція застосувала сльозогінний газ і розігнала учасників карнавалу.

Сімох людей, які кидали петарди у поліцейських, затримали. Десятки учасників карнавалу отримали штрафи у розмірі €135 за порушення маскового режиму.

Thousand of people enjoyed an improvised and unauthorised carnival on Canebiere Street, in Marseille, southern France, yesterday. #AFP

???? @tofsimon pic.twitter.com/AwY2ckubTe

— AFP Photo (@AFPphoto) March 22, 2021