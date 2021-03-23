КНДР вперше в історії дозволила екстрадицію свого громадянина до США

Північна Корея вперше в історії підписала дозвіл на екстрадицію свого громадянина до США.

Йдеться про 55-річного Муна Чол Мана, якого звинувачують у відмиванні понад $1,5 млн через фінансову систему США.

Шахрай діяв у рамках схеми з постачання предметів розкоші в КНДР з використанням мережі підставних компаній і фіктивних банківських рахунків.

– Підозрюваний обманював банки і відмивав гроші, намагаючись уникнути санкцій проти поширення ядерної зброї, накладених на Північну Корею Сполученими Штатами і ООН, – заявили у міністерстві юстиції США.

Мун Чол Ман діяв разом зі змовниками: його шахрайські дії зафіксовано в період з квітня 2013 року по листопад 2018 року.

Також в обвинувальному висновку йдеться, що 55-річний чоловік міг співпрацювати з північнокорейською розвідувальною службою і Генеральним розвідувальним бюро.

22 березня Мун вперше з’явився у федеральному суді округу Колумбія: підозрюваному пред’явлено шість пунктів звинувачення.

Джерело: US Department of Justice