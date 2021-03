В місті Макасар на індонезійському острові Сулавесі стався вибух поблизу католицького собору.

За даними місцевої поліції, бомбу підірвали двоє терористів-смертників біля бокового виходу з храму. Щонайменше один із них загинув на місці.

На місце інциденту оперативно прибули кілька машин швидкої допомоги, а також спецпідрозділ поліції.

Внаслідок вибуху щонайменше 14 осіб отримали поранення, серед них працівники храму. Мер міста Денні Поманто зазначив, що якби бомбу підірвали біля головного входу, то жертв та постраждалих було значно більше.

Вибух стався після завершення богослужіння, а парафіяни собору саме розходилися по домівках.

BREAKING: A church has been hit by a bomb blast in Indonesia on Palm Sunday. The suspected suicide bombing rocked the city of Makassar on the island of Sulawesi. 7NEWS at 6pm. https://t.co/TWh1KQycs4 #7NEWS pic.twitter.com/easpcJhXKY

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) March 28, 2021