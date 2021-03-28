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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

Терористи-смертники підірвали бомбу біля католицького храму в Індонезії

В місті Макасар на індонезійському острові Сулавесі стався вибух поблизу католицького собору.

Теракт в Індонезії

За даними місцевої поліції, бомбу підірвали двоє терористів-смертників біля бокового виходу з храму. Щонайменше один із них загинув на місці.

На місце інциденту оперативно прибули кілька машин швидкої допомоги, а також спецпідрозділ поліції.

Внаслідок вибуху щонайменше 14 осіб отримали поранення, серед них працівники храму. Мер міста Денні Поманто зазначив, що якби бомбу підірвали біля головного входу, то жертв та постраждалих було значно більше.

Вибух стався після завершення богослужіння, а парафіяни собору саме розходилися по домівках.

На місці інциденту поліція виявила відірвані частини людського тіла. Також пошкоджені автівки, що були припарковані біля собору.

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Поліція поки не знає, хто відповідальний за напад, однак припускають, що вибух може бути відповіддю на контр-терористичну спецоперацію правоохоронців в січні.

Теракт на заводі нафтогазової компанії у Венесуелі

У місті Ель-Терехо у штаті Монагас, Венесуела, стався теракт на заводі державної нафтогазової компанії PDVSA.

Вибух стався на ділянці газопроводу в місті Ель-Техеро та зачепив операційний центр, що слугує газозаправним заводом.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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