США ввели санкції проти Кадирова, глава Чечні відповів з кулеметами в руках

У понеділок США ввели санкції проти глави Чечені Рамзана Кадирова щодо порушень прав людини, зокрема, тортур і позасудових страт.

У заяві про санкції державний секретар США Майк Помпео вказав на “велику достовірну інформацію про те, що Кадиров несе відповідальність за численні грубі порушення прав людини, скоєні більше десяти років тому, зокрема, тортури і позасудові страти”.

Помпео повідомив, що обмеження будуть застосовуватися до дружини Кадирова і двох його дочок. Держсекретар США закликав союзників США вжити аналогічних заходів.

Міжнародні правозахисні групи неодноразово звинувачували Кадирова і його бійців у викраденнях, тортурах і вбивствах інакодумців.

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Правозахисники також вважають, що чеченська влада несе відповідальність за широкомасштабні репресії проти геїв за останні кілька років, внаслідок яких понад 100 осіб були арештовані, піддані тортурам, деякі з них були вбиті.

Чеченська влада спростувала ці звинувачення.

У відповідь на введення санкцій Кадиров на своїй сторінці у Telegram розмістив фотографію себе, на якій він стоїть у сховищі зброї з посмішкою на обличчі та кулеметами в кожній руці.

– Помпео, ми приймаємо бій. Далі буде цікавіше, – написав він.

У Відні вбили критика Кадирова Маміхана Умарова

4 липня у Відні в Австрії було убито росіянина Маміхана Умарова, який неодноразово критикував главу Чечні Рамзана Кадирова.

Умарову вистрілили в голову недалеко від торгового центру.

Правоохоронці затримали вбивцю в Лінці, куди злочинець втік на авто.