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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

ЛГБТ, трудові мігранти і медики: які права людини порушуються під час пандемії

Під час пандемії коронавірусу в світі погіршилася ситуація з правами людини.

ЛГБТ

Про це заявила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Найскладніше довелося жінкам, представникам ЛГБТ, біженцям, трудовим мігрантам, працівникам охорони здоров’я, людям, зайнятим у тіньовому секторі економіки.

Влада низки країн Європи і Центральної Азії використовують пандемію, щоб розширити своїх повноваження, які пригнічують свободу та ігнорують зобов’язання в галузі прав людини.

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В Amnesty International додали, що багато країн через пандемію вводили надзвичайний стан, а близько  десяти держав відступили від положень Європейської конвенції з прав людини. Під час кризи такі кроки допустимі, але вони повинні бути тимчасовими.

Угорщина, Польща, Румунія і Франція зловживали існуючими і новими правовими нормами, щоб обмежити можливість громадян на свободу вираження думок.

Резолюція про зону свободи ЛГБТ

Європарламент 11 березня ухвалив резолюцію, якою ЄС проголошено “зоною свободи ЛГБТ”.

У документі йдеться про забезпечення захисту та дотримання прав лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів та квір-спільнот в усіх країнах Євросоюзу.

Джерело: Amnesty International

Фото: Depositphotos

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