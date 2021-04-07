ЛГБТ, трудовые мигранты и медики: какие права человека нарушаются по время пандемии

Во время пандемии в мире ухудшилась ситуация с правами человека.

Об этом заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

Сложнее всего пришлось женщинам, представителям ЛГБТ, беженцам, трудовым мигрантам, работникам здравоохранения, людям, занятым в теневом секторе экономики.

Власти ряда стан Европы и Центральной Азии используют пандемию, чтобы расширить своих полномочий, которые подавляют свободу и игнорируют обязательства в области прав человека.

В Amnesty International добавили, что многие страны из-за пандемии вводили чрезвычайное положение, а не менее десяти государств отступили от положений Европейской конвенции по правам человека. Во время кризиса такие шаги допустимы, но они должны быть временными.

Венгрия, Польша, Румыния и Франция злоупотребляли существующими и новыми правовыми нормами, чтобы ограничить возможность граждан свободу выражения мнений.

Резолюция о зоне свободы ЛГБТ

Европарламент 11 марта принял резолюцию, ЕС провозглашено “ зоной свободы ЛГБТ”. В документе говорится об обеспечении защиты и соблюдения прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и квир-сообществ во всех странах Евросоюза.

Источники: Amnesty International