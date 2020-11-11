Епідемія насильства стосовно жінок на сході України посилилася – Amnesty International

Жінки, які пережили домашнє насильство на сході України, часто не звертаються за допомогою до правоохоронців, оскільки не вірять в ефективну реакцію влади.

Про це заявила правозахисна організація Amnesty International у звіті про зростаючу проблему домашнього та сексуального насильства стосовно жінок у регіоні.

– Жінки, які живуть на постраждалому від конфлікту сході України, не відчувають себе у безпеці – ні в суспільстві, ні вдома, – заявила директор Amnesty International в Україні Оксана Покальчук.

Де проводилася місія

Amnesty International отримала доступ до підконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей у період з січня до листопада 2019 року.

В організації не було доступу до контрольованих сепаратистами територій, які виходять за рамки звіту.

Різке погіршення статистики

Офіційна статистика домашнього насильства, “якою б ненадійною і неповною вона не була”, свідчить про різке зростання зареєстрованих випадків за останні три роки, заявили в Amnesty International.

У 2018 року кількість зареєстрованих випадків насильства в Донецькій області збільшилася на 76%, а в Луганській – на 158% порівняно з середнім показником за попередні три роки.

Amnesty International задокументувала вісім випадків сексуального насильства стосовно цивільних жінок і дівчат з боку військовослужбовців: зокрема два зґвалтування, один замах на зґвалтування і п’ять випадків сексуального домагання, скоєних військовими протягом 2017-2018 років у місцях проживання цивільного населення.

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Державні ініціативи не працюють

Незважаючи на ухвалення нових законів про захист жертв домашнього насильства, ініціативи часто виконуються погано, зазначають правоохоронці.

Поліція, як і раніше, неохоче реєструє скарги жінок, які пережили домашнє насильство, а повсюдна безкарність утримує багатьох жертв від звернень за допомогою.

У 10 з 27 випадків домашнього насильства, задокументованих у звіті, жінки не повідомляли в поліцію про насильство, якому вони піддалися, оскільки вважали, що влада не відреагує належним чином, або взагалі не відреагує.

Нове законодавство України дає співробітникам поліції право видавати так звані накази про надзвичайний захист, які забороняють можливим злочинцям входити і залишатися в приміщеннях, в яких може проживати потерпіла, а також зв’язуватися з нею протягом 10 днів.

Ці повноваження у випадках, задокументованих амністією, застосовуються рідко або реалізуються неефективно, наголосили в Amnesty International.

Джерело: Amnesty International