PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Росія ніколи не прибирала війська від українських кордонів – Данілов

Росія ніколи не прибирала війська від кордонів України. Зараз дійсно процес стягування військ активізувався, однак українська армія вже більш підготовлена до агресії РФ.

Донбас, ООС

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю українському виданню.

– Росіяни ніколи звідти не прибирали своїх військ. Як почали військові дії, так постійно їх там і тримають у великій кількості. Але сьогодні є певна активізація усіх процесів, – додав він.

За словами Данілова, з чим саме пов’язана подібна активізація – невідомо. Однак зараз Україна більш підготовлена до агресії РФ.

– Ми не можемо залізти в голову Володимиру Путіну, але можу сказати наступне: у нас вже не та армія, яка була в 2014 році. Ви знаєте, в якому стані росіяни залишили нашу армію, – зауважив він.

Також Данілов наголосив, що раніше кількість російської агентури в Службі безпеки та Міністерстві оборони була просто шаленою, проте нині ситуація змінилась.

Читайте
Кравчук: Росія не готова до широкомасштабної війни, це призведе до її краху

Нарощування військ РФ біля кордону з Україною

У березні Росія після завершення масштабних військових навчань не відвела війська з Криму, а навпаки почала додатково накопичувати сили вздовж всього українсько-російського кордону.

Такі дії в РФ пояснюють підготовкою до вересневих навчань.

Детальніше про нарощування військ РФ біля кордону з Україною – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: LB.ua

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка