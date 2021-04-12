Ангела Меркель скасувала запис на вакцинацію від Covid-19

Канцлер Німеччини Ангела Меркель скасувала запис на щеплення проти коронавірусу.

Зараз вона залишається однією з небагатьох європейських лідерів, хто досі не вакцинувався проти Covid-19.

Зазначається, що в центрі вакцинації на території колишнього аеропорту Темпельхоф Ангела Меркель була записана на неділю, 11 квітня.

Прийом було скасовано у найкоротші терміни через онлайн-платформу бронювання Doctolib.

– Канцлер буде вакцинований якомога швидше і повідомить про це громадськість, – заявив прес-секретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Ангела Меркель неодноразово наголошувала, що почекає, поки настане її черга вакцинуватися: нова дата запису канцлера на щеплення поки невідома.

Того ж дня Ангела Меркель була присутня на закритому засіданні блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), на якому лідери партій заявили про готовність висунути свої кандидатури на пост глави федерального уряду.

Чергові вибори в Німеччині відбудуться вже восени цього року.

Локдаун в Німеччині

Наприкінці березня локдаун в Німеччині було скасовано. Таке рішення Ангела Меркель ухвалила напередодні великодніх свят.

Водночас карантинні обмеження продовжуються, уряд закликає громадян залишатися вдома під час свят.

Коментуючи скасування жорсткого карантину Ангела Меркель визнала, що це рішення було її помилкою.

Станом на ранок 12 квітня Німеччина перебуває на 10-му місці (3 009 541 випадків) у світовому рейтингу поширення коронавірусу.

Також країна закриває першу п’ятірку за кількістю летальних випадків через Covid-ускладнення в Європі.