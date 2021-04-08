Гра м’язами в інформаційній війні: чому РФ перекидає у Чорне море кораблі

Російсько-окупаційні війська не просто збільшують обстріли на Донбасі, Кремль перекидає війська до українського кордону.

Незалежні російські дослідники Conflict Intelligence Team опублікували відео та фотодокази, як росіяни розгорнули військовий табір у Воронезькій області РФ, усього за 170 кілометрів від кордону України. Доводять це і знімки з супутника, що опублікував американський журналіст Крістіан Тріберт.

З терміновим візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау і запевнив у повній підтримці Варшави. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні звонила російському президенту. Вона вимагає від Володимира Путіна припинити збільшувати військову присутність біля українських кордонів, аби знизити ескалацію ситуації.

Проте російський президент продовжує звинувачувати нашу державу у загостренні ситуації. Водночас українська влада переконує – відновлюватиме територіальну цілісність дипломатичними методами.

Утім військові експерти кажуть – панікувати рано. Тих військ, що Кремль перекинув до кордону з Україною, нині недостатньо для нападу на нашу державу.

— Немає сил і засобів для того щоб переходити у наступ. Ударного угруповування немає для повномасштабного вторгнення, – каже військовий експерт Олег Жданов.

Також сьогодні почала з’являтися інформація про те, що Росія перекидає у Чорне море свої кораблі. Та й це лише відповідь на навчання НАТО, що відбулись в Україні місяць тому. Така собі гра м’язами і не у фактичній, а в інформаційній війні – переконаний Олег Жданов.

Тим часом, підрозділи берегової оборони на Азовському узбережжі вже отримали 12 комплектів сучасних ракетних систем, аби в разі чого протистояти російському флоту. Тож великий потік інформації про загострення зіграв лише нам на руку. Адже про Україну знову заговорили.

— Відреагував не тільки Захід, а й США, Велика Британія, Канада, і решта. Всі зателефонували, всі висловили свою підтримку Україні. Я скажу, що це наша перемога в інформаційній війні з РФ, – додає Жданов.

Тож чергова інформаційна атака Кремля провалилась та довела: Україна не залишилась віч-на-віч із агресором. Нам є кому допомогти і в разі активного наступу ми зможемо стримати окупанта.

Чого домагається Росія?

Ескалація конфлікту триває з січня 2021 року. А після нещодавньої концентрації військ РФ на кордоні з Україною доводиться з новою силою активізовувати переговори та шукати шляхи деескалації ситуації.

Факти ICTV розповідали, що відомо про переговори Зеленського із Меркель і Макроном та як вони можуть вплинути на ситуацію на Донбасі.

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