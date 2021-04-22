У четвер, 22 квітня, розпочнеться дводенний віртуальний Лідерський саміт з питань клімату, створений за ініціативи президента США Джо Байдена.

Глобальна подія присвячена питанням клімату і адаптації до нових економічних викликів.

Ключовою темою обговорення стане стримування зростання температури на планеті на рівні до 1,5 градуса за Цельсієм.

Запрошення на саміт отримали лідери 40 країн – Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Канади, Індії та інших. Свою участь у саміті підтвердили лідери Китаю Сі Цзіньпін та РФ Володимир Путін.

Трансляція кліматичного саміту

На тлі пандемії коронавірусу Джо Байден вирішив обрати відео-формат зустрічі президентів.

Онлайн-трансляція саміту на сторінці Фактів ICTV в YouTube йтиме з синхронним українським перекладом.

Початок заходу – 15:00 за київським часом.

Кліматична політика Байдена

Ще під час виборчої кампанії восени 2020 року Джо Байден дав знати, що кліматична політика посідає одне з пріоритетних місць у його програмі.

Після перемоги на виборах президента США одним із перших він підписав указ про повернення країни до Паризької кліматичної угоди.

Кліматичний саміт 22 квітня стане підготовчим етапом до чергової Конференції ООН з питань клімату, яка відбудеться у листопаді цього року.

Крім цього, участь лідерів 40 країн має на меті показати важливість спільних дій у сфері клімату.

Участь Білла Гейтса

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що в кліматичному саміті візьме участь мільярдер Білл Гейтс.

Співзасновник компанії Microsoft також отримав запрошення від президента США.

Білл Гейтс виступить у другий день і торкнеться теми розвитку чистих технологій. У цю галузь він інвестував близько $2 млрд.