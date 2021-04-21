Попри занепокоєння та осуд цивілізованого світу, російські війська продовжують небезпечні маневри довкола України.

Цього тижня Москва нарешті спробувала хоч якось пояснити свої агресивні дії – усе списали на навчання НАТО, які ось-ось розпочнуться в Європі.

За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, загалом поряд з територією Росії зосереджено до 40 тис. військовослужбовців, 15 тис. одиниць зброї та військової техніки. Пояснюють, що це лише реакція на загрозу.

Однак колишній чиновник Північноатлантичного альянсу Джеймі Ши констатує велику різницю в поведінці НАТО й Росії.

– Коли НАТО організовує навчання, воно завжди оголошує про це публічно й завчасно, і запрошує російських спостерігачів. Росія ж не робила жодних попереджень. Тож є брак прозорості, і це веде до дестабілізації, – каже Джеймі Ши.

Водночас стягування російських військ до українських кордонів триває далі. І за даними української розвідки до 20 квітня там буде сконцентровано 56 батальйонно-тактичних груп і 110 тис. бійців.

Окрім того, сенат США заслухав звіт американської розвідки про ситуацію на наших кордонах.

– Це може бути одночасно спробою залякати українське керівництво, а також сигналом Сполученим Штатам. Водночас кількість накопичених військ уже є достатньою для обмеженого вторгення, – доповідає директор ЦРУ Вільям Бернс.

США оголосили дії Росії надзвичайною загрозою для нацбезпеки. Під санкції потрапили понад три десятки фізичних та юридичних осіб. Також з Вашингтону вислали десятьох російських дипломатів. Москва відреагувала дзеркально – теж вислала десятьох дипломатів і наклала санкції на низку американських чиновників.

Реакція Києва не змусила себе довго чекати. Володимир Зеленський здійснив дипломатичний візит до Парижа та провів переговори з французьким президентом Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Домовилися вже 19 квітня про зустріч радників лідерів четвірки.

У відповідь на зовнішню загрозу в Україні також провели військові навчання. Продовжуються і провокації на всіх фронтах.

Катери ФСБ намагалися створити конфлікт із нашими моряками в Азовському морі. 16 квітня в Санкт-Петербузі за підозрою в шпигунстві на кілька годин затримали українського консула – попри його дипломатичний статус. Зрештою за надуманим звинуваченям у шпигунстві консула вислали з Росії. У відповідь Київ теж висилає одного російського дипломата.

Провокація з боку Росії та загроза повторного вторгнення її військових на територію України зростає. Та чи буде готова до цього українська влада та міжнародна спільнота – покаже час.

Стягування військ РФ до кордонів

Загострення біля кордонів України продовжується. Окрім того, Росія обмежила польоти над частиною окупованого Криму. На це вказують дані міжнародного повідомлення для пілотів NOTAM.