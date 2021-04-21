PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Чехія вимагатиме матеріальну компенсацію від РФ за вибухи у Врбетіце

Чехія вимагатиме матеріальну компенсацію від РФ за вибухи у Врбетіце

Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за вибухи у Врбетіце, депутати нижньої палати ухвалили відповідну постанову, а також закликали уряд зменшити кількість російських дипломатів у країні.

Читайте
Чехія допустила запровадження нових заходів проти РФ після відсилання дипломатів

Постанова передбачає, що уряд країни вимагатиме від РФ матеріальну компенсацію за заподіяну шкоду, відновлювальні роботи після теракту, а також компенсацію за постраждалих.

– Ми горда країна, і ми будемо захищатися, – наголосив голова партії Християнсько-демократичний союз Ян Бартошек.

Висилка російських дипломатів

17 квітня стало відомо про те, що МЗС Чехії висилає 18 російських дипломатів, яких підозрюють у співпраці з ФСБ.

Приводом для цього рішення стало чеське розслідування справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетіце у 2014 році, під час яких загинули двоє людей.

Також поліція Чехії оголосила у розшук двох громадян Росії –  Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких підозрюють у отруєнні родини Скрипалів у Великій Британії.

Джерело: iDnes.cz

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка