Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за вибухи у Врбетіце, депутати нижньої палати ухвалили відповідну постанову, а також закликали уряд зменшити кількість російських дипломатів у країні.

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Постанова передбачає, що уряд країни вимагатиме від РФ матеріальну компенсацію за заподіяну шкоду, відновлювальні роботи після теракту, а також компенсацію за постраждалих.

– Ми горда країна, і ми будемо захищатися, – наголосив голова партії Християнсько-демократичний союз Ян Бартошек.



Висилка російських дипломатів

17 квітня стало відомо про те, що МЗС Чехії висилає 18 російських дипломатів, яких підозрюють у співпраці з ФСБ.

Приводом для цього рішення стало чеське розслідування справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетіце у 2014 році, під час яких загинули двоє людей.

Також поліція Чехії оголосила у розшук двох громадян Росії – Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких підозрюють у отруєнні родини Скрипалів у Великій Британії.

Джерело: iDnes.cz