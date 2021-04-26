Голова Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав, що іранські військові від самого початку знали, що збили літак МАУ.

Про це стало відомо після оприлюднення аудіозапису розмови між Мохаммадом Джавад Заріфом та економістом Саїдом Лейлазом.

Запис потрапив до телеканалу Iran International, який надав його The New York Times.

У розмові міністр розповів про приховування збиття Корпусом вартових ісламської революції українського літака біля Тегерану.

Військові одразу зрозуміли, що авіалайнер впав через їх ракети, але зізналися лише через три дні.

Після збиття літаку Джавад Заріф брав участь у засіданні ради національної безпеки із вищими військовими командирами, які “напали на нього” після його слів про те, що світ вимагає пояснень.

А потім наказали написати у Twitter, що новина про збиття українського літака іранськими військовими неправдива.

– Я сказав: “Якщо в нього влучила ракета, повідомте нам, щоб ми побачили, як ми можемо це вирішити. Бог – мій свідок, вони відреагували на мене так, нібито я заперечував існування бога, – розповідає Мохаммад Джавад Заріф.

МЗС Ірану не стало заперечувати те, що запис справжній, але засумнівалося у мотиві витоку інформації.

Представник відомства Саїд Хатібзаде назвав цей інцидент “неетичною політикою”.

Катастрофа Boeing 737 біля Тегерану

8 січня 2020 року Корпус вартових ісламської революції Ірану збив в небі над Тегераном український рейс PS752 МАУ.

Усі 176 пасажирів збитого Boeing 737 загинули, серед них було 11 українців.

Пізніше, Іран оприлюднив звіт, який очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав спробою приховати справжні причини падіння судна.

У квітні 2021 року у справі про катастрофу літака МАУ пред’явили звинувачення 10 посадовим особам Ірану.

Джерело: The New York Times