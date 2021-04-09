Україна не повірить у жодну озвучену, але не підтверджену реальними доказами, версію про збитий в Ірані літак МАУ.

Таку заяву озвучили Міністерстві закордонних справ. Також у відомстві здивовані тим, що Іран всіма силами намагається просунути вигідну для себе версію про людську помилку.

Адже профільні органи країни навіть не намагаються проаналізувати причини, які призвели до цієї помилки, якщо вона дійсно була причиною катастрофи. Відповідно така позиція вказує на те, що правильні висновки не будуть зроблені, тому будь-який цивільний літак у повітряному просторі Ірану можуть також збити.

– Іран наполягає на версії людської помилки як єдиній вірній. Водночас відсутній аналіз причин і ланцюга подій, що призвели до неї, якщо така помилка дійсно стала фатальною. Це не могло не викликати справедливого обурення і розчарування української сторони, – повідомили у МЗС.

Також у міністерстві запевнили, що Україна налаштована на ґрунтовне і конструктивне співробітництво з Іраном. Але замість того, щоб взяти до уваги об’єктивні зауваження, іранська сторона звинуватила у неконструктивності українську сторону.

Крім того, Іран не повідомив Україні ні імена та посади, ні статтю десятьох людей, яким пред’явили звинувачення у збитті українського літака. Також не були враховані коментарі України у технічному звіті.

Окреме обурення викликає й те, що Іран заборгував виплати родинам загиблих в авіакатастрофі.

Кулеба про звіт МАУ

У березі цього року Іран оприлюднив звіт щодо авіакатастрофи літака МАУ. Але міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи його, зазначив, що документ є спробою приховати справжні причини падіння літака.

За його словами, іранська сторона порушила цілу низку міжнародних стандартів, розслідування було упередженим, а представлені докази – вибірковими.

Український літак авіакомпанії МАУ збили двома іранськими військовими ракетами 8 січня 2020 року під Тегераном. Тоді в авіакатастрофі загинули всі 176 людей, які були на борту, серед них 11 українців.