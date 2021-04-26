Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что иранские военные изначально знали, что сбили самолет МАУ.

Об этом стало известно после обнародования аудиозаписи разговора между Мохаммадом Джавад Зариф и экономистом Саидом Лейлазом.

Запись попала к телеканалу Iran International, который предоставил ее The New York Times.

В разговоре министр рассказал о сокрытии сбивания Корпусом стражей исламской революции украинского самолета у Тегерана.

Военные сразу поняли, что авиалайнер упал из-за их ракеты, но признались только через три дня.

После того, как самолет сбили, Джавад Зариф участвовал в заседании совета национальной безопасности с высшими военными командирами, которые “напали на него” после его слов о том, что мир требует объяснений.

А потом приказали написать в Twitter, что новость о сбивании украинского самолета иранскими военными не отвечает действительности.

— Я сказал: “Если в него попала ракета, сообщите нам, чтобы мы увидели, как мы можем это решить. Бог — мой свидетель, они отреагировали на меня так, будто я отрицал существование бога, — рассказывает Мохаммад Джавад Зариф.

МИД Ирана не стал отрицать то, что запись подлинная, но усомнился в мотиве утечки информации.

Представитель ведомства Саид Хатибзаде назвал этот инцидент “неэтичной политикой”.

Катастрофа Boeing 737 у Тегерана

8 января 2020 Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном украинский рейс PS752 МАУ.

Все 176 пассажиров сбитого Boeing 737 погибли, среди них было 11 украинцев.

Позже, Иран обнародовал отчет, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины падения судна.

В апреле 2021 по делу о катастрофе самолета МАУ предъявили обвинение 10 должностным лицам Ирана.

Источник: The New York Times