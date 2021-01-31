В автобусі на Польщу: прикордонники затримали українця, який вбив людину п’ять років тому

Прикордонники пропускного пункту Шегині під Львовом вночі 31 січня затримали чоловіка, який п’ять років тому скоїв умисне вбивство.

Зловмисника знайшли в автобусі польської реєстрації Львів – Вроцлав.

Під час перевірки документів чоловіка спрацювала база даних – при виявленні затримати.

– Чоловік, ймовірно думав, що про нього забули, але з’ясувалося, що його розшукують з грудня 2015 року, – йдеться у повідомленні.

Після затримання 40-річного чоловіка передали до рук поліцейських. На допиті він зізнався, що хотів переїхати до Польщі.

Контрабанда на Закарпатті

Тієї ж ночі на кордоні з Румунією прикордонники зупинили чоловіка з цигарками у запасному колесі автомобіля.

Затриманим виявився громадянин Угорщини. Під час огляду автомобіля він почав агресивно доводити прикордонникам, що усі знайдені цигарки йому “підкинули”, та й саме запасне колесо не його.

Процес конфіскації безакцизних сигарет зняли на відео.