В Польше украинец пытался украсть 120 посудомоечных машин — его арестовали

В польском городе Радомско украинец под прикрытием с фальшивыми документами пытался украсть из завода 120 посудомоечных машин. Однако его задержали местные правоохранители.

Гражданин Украины под видом сотрудника транспортной компании пытался вывезти посудомоечные машины на сумму 109 тыс. злотых (около 800 тыс. грн).

28-летний мужчина на грузовике проник на территорию завода. У него была транспортная документация, которая оказались поддельной.

Также он имел при себе документы на разные имена и национальности. В частности, он представлялся гражданином Словакии.

В результате его автомобиль загрузили 120 посудомоечными машинами. Их он якобы должен был отвезти в Германию.

Однако в последний момент один из сотрудников завода заподозрил обман и вызвал полицию.

Правоохранители, приехав на место происшествия, нашли поддельную документацию и арестовали вора.

Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы за мошенничество.

Накануне в Польше задержали трех украинцев за подделку документов и содействие пребыванию более тысячи иностранцев на территории страны.

По данным польской погранслужбы, украинцы занимались обеспечением и содействием пребыванию иностранцев на территории Польши с нарушением действующего законодательства, с целью достижения финансовых выгод.

Источник: Радомская полиция

Фото: Радомская полиция