Кількість жертв на кордоні Таджикистану і Киргизстану зросла до 13 осіб, повідомляє Міністерство охорони здоров’я і соцрозвитку Киргизстану.
Усього відомо про 134 потерпілих, 25 доправили до лікарень Бішкеку, двоє перебувають у важкому стані.
Раніше повідомляли про трьох загиблих, серед яких один військовий та дівчинка.
Конфлікт Таджикистану і Киргизстану
Таджикистан і Киргизстан розділяє кордон протяжністю 970 км, з яких погоджено лише 519 км, на решті території є 70 спірних ділянок.
28 квітня на спірній прикордонній території почалася сварка між мешканцями водорозподільного пункту Головний, яка переросла у бійку.
Наступної доби, 29 квітня, у конфлікт втрутилися військові обох сторін, почалася перестрілка. Кожна з країн звинуватила суперника у ескалації конфлікту та не визнала провини за собою.
30 квітня президент Кргизстану Садир Жапаров повідомив, що напруження знято дипломатичним шляхом і ситуація стабілізувалась.
Джерело: АКИpress
Фото: АКИpress