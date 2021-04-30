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Софія Зінов'єва |

Кількість жертв на кордоні Таджикистану і Киргизстану зросла

Кількість жертв на кордоні Таджикистану і Киргизстану зросла

Кількість жертв на кордоні Таджикистану і Киргизстану зросла до 13 осіб, повідомляє Міністерство охорони здоров’я і соцрозвитку Киргизстану.

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Усього відомо про 134 потерпілих, 25 доправили до лікарень Бішкеку, двоє перебувають у важкому стані.

Раніше повідомляли про трьох загиблих, серед яких один військовий та дівчинка.

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Таджикистан і Киргизстан розділяє кордон протяжністю 970 км, з яких погоджено лише 519 км, на решті території є 70 спірних ділянок.

28 квітня на спірній прикордонній території почалася сварка між мешканцями водорозподільного пункту Головний, яка переросла у бійку.

Наступної доби, 29 квітня, у конфлікт втрутилися військові обох сторін, почалася перестрілка. Кожна з країн звинуватила суперника у ескалації конфлікту та не визнала провини за собою.

30 квітня президент Кргизстану Садир Жапаров повідомив, що напруження знято дипломатичним шляхом і ситуація стабілізувалась.

Джерело: АКИpress

Фото: АКИpress

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