Місії ЄС і США в ОБСЄ підтримали нові вибори в Білорусі

Місії ЄС та США в ОБСЄ підтримали заклик лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської щодо нових виборів у Білорусі.

У заяві представництва Євросоюзу в ОБСЄ йдеться про те, що ЄС повністю підтримує черговий заклик до чесного та інклюзивного діалогу між білоруською владою та політичною опозицією. Зокрема за участі Координаційної ради та членів білоруського громадянського суспільства.

Пропозиція озвучена Світланою Тихановською має привести до проведення у 2021 році вільних і справедливих виборів з участю міжнародних спостерігачів, представників ODIHR (Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ).

Читайте СК Білорусі ініціював екстрадицію лідера опозиції Світлани Тихановської

У постійному представництві США в ОБСЄ також висловили надію, що переговори між владою та опозицією закладуть основу для проведення вільних виборів у Білорусі.

– Сполучені Штати Америки сподіваються, що такий діалог призведе до переговорів, необхідних для нових, вільних і справедливих виборів у Білорусі, – повідомили у постпредставництві США.

18 березня Світлана Тихановська оголосила про початок громадського голосування за переговори з владою за міжнародного посередництва.

Санкції проти Білорусі

Європейський союз розпочав підготовку чергового пакету санкцій проти Білорусі.

Четвертий пакет санкцій, ймовірно, буде спрямований проти поліцейських і представників служб безпеки, але навряд чи торкнеться “гаманців” Лукашенка.

Джерело: ОБСЄ