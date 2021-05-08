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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Байден впевнений, що зустрінеться з Путіним влітку

Джо Байден

Президент США Джо Байден вважає, що його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться найближчим часом, тобто влітку 2021 року.

Про це він заявив у Білому домі під час спілкування з журналістами.

На уточнююче запитання щодо можливості таких переговорів у червні, він висловив упевненість, що так і буде.

Водночас, за словами Байдена, вони ще не визначили точне місце і конкретну дату.

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Глава Білого дому зазначив, що на його бажання зустрітися з Путіним не вплинуло зосередження військ РФ в районі кордону з Україною, хоча не заперечує, що після телефонної розмови їх кількість значно зменшилася.

Зустріч Байден-Путін

Президент США Джо Байден 13 квітня під час телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував очільнику Росії зустрітися найближчим часом.

Він планує обговорити зокрема ситуацію в Україну.

Пізніше у Кремлі заявили, що зустріч президентів США і РФ може відбутися в червні 2021 року.

Джерело: Голос Америки

Фото: Depositphotos

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