Президент США Джо Байден вважає, що його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться найближчим часом, тобто влітку 2021 року.

Про це він заявив у Білому домі під час спілкування з журналістами.

На уточнююче запитання щодо можливості таких переговорів у червні, він висловив упевненість, що так і буде.

Водночас, за словами Байдена, вони ще не визначили точне місце і конкретну дату.

Глава Білого дому зазначив, що на його бажання зустрітися з Путіним не вплинуло зосередження військ РФ в районі кордону з Україною, хоча не заперечує, що після телефонної розмови їх кількість значно зменшилася.

Зустріч Байден-Путін

Президент США Джо Байден 13 квітня під час телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував очільнику Росії зустрітися найближчим часом.

Він планує обговорити зокрема ситуацію в Україну.

Пізніше у Кремлі заявили, що зустріч президентів США і РФ може відбутися в червні 2021 року.