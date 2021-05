Спікер парламенту та колишній президент Мальдівських островів Мохамед Нашід постраждав від вибуху бомби, коли збирався сісти в машину біля свого будинку в Мале.

За попередніми повідомленнями, вибуховий пристрій закріпили на припаркованому поряд мотоциклі.

Унаслідок інциденту, крім Мохамеда Нашіда, постраждало ще кілька людей.

У лікарні, де перебуває спікер парламенту, повідомили, що той отримав численні травми, але перебуває в стабільному стані.

Чинний президент Мальдівських островів Ібрагім Соліх заявив, що поліція розпочала розслідування вибуху.

Speaker of Parliament President Mohamed Nasheed is currently receiving treatment at ADK Hospital in Malé for injuries sustained following an explosion outside his residence tonight. We are treating this matter with utmost seriousness and the investigation is currently underway.

— Ibrahim Mohamed Solih (@ibusolih) May 6, 2021