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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

На Мальдівах від вибуху постраждав колишній президент

На Мальдівах від вибуху постраждав колишній президент

Спікер парламенту та колишній президент Мальдівських островів Мохамед Нашід постраждав від вибуху бомби, коли збирався сісти в машину біля свого будинку в Мале.

За попередніми повідомленнями, вибуховий пристрій закріпили на припаркованому поряд мотоциклі.

Унаслідок інциденту, крім Мохамеда Нашіда, постраждало ще кілька людей.

– Після вибуху спікер парламенту отримав тілесні ушкодження й зараз перебуває на лікуванні, – йдеться в повідомленні поліції.

У лікарні, де перебуває спікер парламенту, повідомили, що той отримав численні травми, але перебуває в стабільному стані.

Чинний президент Мальдівських островів Ібрагім Соліх заявив, що поліція розпочала розслідування вибуху.

Прихильники спікера парламенту зібралися біля медичного закладу, де той перебуває на лікуванні.

Мохамед Нашід є першим демократично обраним президентом країни після перемоги на багатопартійних виборах у 2008 році.

Розслідування вибухів у Болгарії

28 квітня влада Болгарії повідомила про розслідування можливої причетності шістьох росіян до вибухів на військових складах.

Йдеться про чотири вибухи, що сталися в 2011, 2015 та 2020 роках на різних складах, зокрема на найбільшому підприємстві військово-промислового комплексу країни ВМЗ Сопот та на заводі Арсенал поблизу міста Миглиж.

Також прокуратура Болгарії перевіряє ймовірний зв’язок між цими вибухами та вибухом на складі боєприпасів у чеському Врбетіце в 2014 році.

Детальніше про розслідування вибухів у Болгарії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: BBC

Фото: Getty Images

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