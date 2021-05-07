Спікер парламенту та колишній президент Мальдівських островів Мохамед Нашід постраждав від вибуху бомби, коли збирався сісти в машину біля свого будинку в Мале.

За попередніми повідомленнями, вибуховий пристрій закріпили на припаркованому поряд мотоциклі.

Унаслідок інциденту, крім Мохамеда Нашіда, постраждало ще кілька людей.

– Після вибуху спікер парламенту отримав тілесні ушкодження й зараз перебуває на лікуванні, – йдеться в повідомленні поліції.

У лікарні, де перебуває спікер парламенту, повідомили, що той отримав численні травми, але перебуває в стабільному стані.

Чинний президент Мальдівських островів Ібрагім Соліх заявив, що поліція розпочала розслідування вибуху.

Speaker of Parliament President Mohamed Nasheed is currently receiving treatment at ADK Hospital in Malé for injuries sustained following an explosion outside his residence tonight. We are treating this matter with utmost seriousness and the investigation is currently underway. — Ibrahim Mohamed Solih (@ibusolih) May 6, 2021

Прихильники спікера парламенту зібралися біля медичного закладу, де той перебуває на лікуванні.

Мохамед Нашід є першим демократично обраним президентом країни після перемоги на багатопартійних виборах у 2008 році.

Розслідування вибухів у Болгарії

28 квітня влада Болгарії повідомила про розслідування можливої причетності шістьох росіян до вибухів на військових складах.

Йдеться про чотири вибухи, що сталися в 2011, 2015 та 2020 роках на різних складах, зокрема на найбільшому підприємстві військово-промислового комплексу країни ВМЗ Сопот та на заводі Арсенал поблизу міста Миглиж.

Також прокуратура Болгарії перевіряє ймовірний зв’язок між цими вибухами та вибухом на складі боєприпасів у чеському Врбетіце в 2014 році.

Детальніше про розслідування вибухів у Болгарії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: BBC