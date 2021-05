Терористичний рух ХАМАС за останні три дні із території сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 1,5 тис. ракет.

В армії оборони Ізраїлю заявили, що близько 350 з них не долетіли, а ще кілька сотень були збиті системою протиповітряної оборони Залізний купол.

In the last 3 days

Hamas has fired 1,500+ rockets

from Gaza all the way into Israel,

terrorizing civilians as far as 90 miles away.

Hamas, expect a response.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021