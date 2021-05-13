Терористичний рух ХАМАС за останні три дні із території сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 1,5 тис. ракет.

В армії оборони Ізраїлю заявили, що близько 350 з них не долетіли, а ще кілька сотень були збиті системою протиповітряної оборони Залізний купол.

— За останні три дні ХАМАС випустили понад 1,5 тис. ракет із сектора Гази по Ізраїлю, тероризуючи мирних жителів на відстані 140 км. ХАМАС, чекай на відповідь, – зазначили військові Ізраїлю у Twitter.

In the last 3 days

Hamas has fired 1,500+ rockets

from Gaza all the way into Israel,

terrorizing civilians as far as 90 miles away. Hamas, expect a response. — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

В ніч на 13 травня армія Ізраїлю завдала авіаударів у відповідь. Серед уражених цілей у секторі Гази – фінансовий центр терористичного руху ХАМАС та будівля, де базується його розвідка.

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Ізраїль знищив вежу ХАМАС в Газі

12 травня ізраїльська авіація знищила вежу Аль-Шурук у секторі Гази, будівля мала десять поверхів.

За словами військової розвідки Ізраїлю, у цій вежі перебували представники терористичного руху ХАМАС.

Раніше Аль-Шурук неодноразово піддавалася обстрілам. Спочатку на неї скидали вибухобезпечні ракети, щоб змусити людей покинути будівлю, а потім повністю знищили бомбами.