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Факти / Світ
Марія Степанюк |

ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 1,5 тис. ракет за три дні

Обстріл Ізраїля із Сектора Гази

Терористичний рух ХАМАС за останні три дні із території сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 1,5 тис. ракет.

В армії оборони Ізраїлю заявили, що близько 350 з них не долетіли, а ще кілька сотень були збиті системою протиповітряної оборони Залізний купол.

— За останні три дні ХАМАС випустили понад 1,5 тис. ракет із сектора Гази по Ізраїлю, тероризуючи мирних жителів на відстані 140 км. ХАМАС, чекай на відповідь, – зазначили військові Ізраїлю у Twitter.

В ніч на 13 травня армія Ізраїлю завдала авіаударів у відповідь. Серед уражених цілей у секторі Гази – фінансовий центр терористичного руху ХАМАС та будівля, де базується його розвідка.

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Ізраїль знищив вежу ХАМАС в Газі

12 травня ізраїльська авіація знищила вежу Аль-Шурук у секторі Гази, будівля мала десять поверхів.

За словами військової розвідки Ізраїлю, у цій вежі перебували представники терористичного руху ХАМАС.

Раніше Аль-Шурук неодноразово піддавалася обстрілам. Спочатку на неї скидали вибухобезпечні ракети, щоб змусити людей покинути будівлю, а потім повністю знищили бомбами.

Фото: Getty Images

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