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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Припинення авіасполучення з Білоруссю – не санкції, а захист українців – ОП

Припинення авіасполучення з Білоруссю – не санкції, а захист українців – ОП

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що постанова уряду про припинення авіасполучення з Білоруссю спрямована на захист українців, а не є санкційним механізмом. 

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Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів. 

– Це не санкції. Це постанова уряду України. Ми захищаємо громадян України, які подорожують над іншими країнами, – повідомив Тимошенко. 

Він додав, що уряд ухвалив таке рішення у зв’язку з затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича минулого тижня. 

– Ви бачили приклади (затримання Романа Протасевича, – Ред.) минулого тижня. Саме тому такі рішення Міністерство інфраструктури і уряд ухвалюють, – зазначив Тимошенко. 

Припинення авіасполучення з Білоруссю

26 травня 2021 року Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Також припиняється оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або до Білорусі в митних пунктах аеропортів. 

Водночас білорусько-український наземний кордон буде відкритим.

Детальніше про припинення авіасполучення з Білоруссю читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: Офіс президента

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