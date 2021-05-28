Справу щодо вимушеної посадки літака Ryanair у Мінську, на борту якого перебував Роман Протасевич, розслідують правоохоронці кількох країн. До слідчих дій долучилися Литва, США та Польща.

Про це литовським журналістам заявив очільник бюро кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс. За його словами, наразі опитано близько 90% литовських пасажирів літака.

Кішкінс також наголосив, що литовським правоохоронцям активно допомагають колеги з Греції та Ірландії. Досудове розслідування щодо посадки літака проходить у Польщі, адже саме там зареєстроване повітряне судно.

– Окрім досудового розслідування, розпочатого Республікою Польща, ми маємо інформацію від колег із США про те, що ФБР розпочало своє розслідування.

Кішкінс припускає, що ФБР може проводити слідчі дії через присутність на борту громадян США.

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Посадка літака Ryanair у Білорусі

23 травня в аеропорту Мінська екстрено приземлили літак компанії Ryanair, який виконував рейс з Афін до Вільнюса. Причина – судно нібито замінували. На борту перебував Роман Протасевич – колишній головний редактор опозиційного видання Nexta.

Після приземлення його одразу заарештували. Відомо, що наказ на посадку літака видав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Джерело: lrytas.lt.