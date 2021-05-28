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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Росія може бути причетна до посадки літака Ryanair у Мінську – генсек НАТО

Єнс Столтенберг

До вимушеної посадки літака авіаліній Ryanair у Білорусі може бути причетна влада Росії. Таку думку озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, Росія та Білорусь доволі тісно контактують, тому ймовірність причетності РФ до інциденту не виключається.

– Ми знаємо про дуже тісні стосунки між Росією та Білоруссю, і тому важко повірити, що режим у Мінську міг би зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією.

Північноатлантичний Альянс вимагає Білорусь звільнити затриманого після приземлення літака Романа Протасевича, а також його дівчину Софію Сопегу.

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Раніше генсек НАТО заявляв про подібність Росії та Білорусі. Столтенберг підкреслив, що ці дві країні придушують прояви демократії, а також часто здійснюють кібератаки.
Також Столтенберг також закликав провести міжнародне розслідування щодо посадки літака Ryanair.

Джерело: Sky News

Фото: Dreamstime

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