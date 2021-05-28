До вимушеної посадки літака авіаліній Ryanair у Білорусі може бути причетна влада Росії. Таку думку озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, Росія та Білорусь доволі тісно контактують, тому ймовірність причетності РФ до інциденту не виключається.

– Ми знаємо про дуже тісні стосунки між Росією та Білоруссю, і тому важко повірити, що режим у Мінську міг би зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією.

Північноатлантичний Альянс вимагає Білорусь звільнити затриманого після приземлення літака Романа Протасевича, а також його дівчину Софію Сопегу.

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