Обговорять загальні питання: в Гаазі почали розглядати по суті справу МН17

У понеділок, 7 червня, окружний суд Гааги почне розгляд по суті справи щодо знищення в небі над Донбасом рейсу МН17 Малайзійських авіаліній.

Перші слухання призначені на 10 ранку за місцевим часом: на них розглядатимуть загальні питання.

Зокрема, судді повинні будуть встановити, чи був літак збитий ракетою системи ППО Бук М-1, чи було постріл здійснено з поля неподалік Первомайського, а також чи причетні до цього підсудні.

Матеріали справи обговорюватимуть до 10 червня, за результатами чого 11 червня очікується підсумкове засідання.

Після цього сторона обвинувачення отримає два дні – 17 і 18 липня, щоб надати суду додаткові відомості, а адвокатам підсудних дадуть час, щоб з ними ознайомитися.

Черговий блок слухань триватиме до 9 липня, а вже у вересні, як очікується, в суді виступлять родичі загиблих в авіакатастрофі.

Суд в Гаазі вивчив уламки МН17

Під час минулого блоку слухань окружного суду Гааги служителі Феміди, а також адвокати підозрюваних ознайомилися з уламками авіалайнера МН17.

Для цього вони відвідали військову авіабазу Гільзе-Рейн, де фахівцям вдалося частково реконструювати ніс літака, в якому залишилося два крісла пілотів.

Зібрані там свідоцтва згодом можуть бути використані і як обвинувальні, і як виправдувальні докази.

Джерело: пресс-служба окружного суда Гааги