Катастрофа MH17: країни Об’єднаної слідчої групи зробили спільну заяву

Міністри закордонних справ Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, держави яких складають Об’єднану слідчу групу, зробили спільну заяву на сьому річницю аварії пасажирського літака Boeing 777 рейсу MH17.

За словами МЗС України, катастрофа привезла до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту авіалайнера.

– Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їхніми сім’ями та близькими. Оскільки ніщо не може повернути тих, хто втратив своє життя, або зменшити горе, яке відчувають члени сімей загиблих, для нас є вкрай важливим залишатись непохитними перед зобов’язаннями зі встановлення правди, здійсненню правосуддя та притягнення винних до відповідальності, – наголосили міністри.

Держслужбовці підтверджують свою повну підтримку зусиль слідчих органів щодо встановлення істини тих подій.

– Ми також повністю впевнені в незалежності, відкритості та об’єктивності кримінального розслідування щодо підозрюваних осіб у збитті літака MH17, – підкреслили службовці.

Міністри Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України висловили глибокі співчуття родинам та близьким загиблих людей.

17 липня 2014 року літак рейсу MH17 збили у небі над тимчасово окупованою Росією територією Донецької області. Авіарейс прямував з Амстердама до Куала-Лумпура.