Авіакатастрофа MH17: Зеленський вшанував пам’ять загиблих

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять громадян, які загинули в авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 777 рейсу MH17.

За його словами, сім років тому сталася жахлива трагедія. У результаті аварії авіалайнера загинуло 298 людей, які перебували на борту літака.

– Сім років тому в небі над Україною сталася жахлива катастрофа пасажирського літака Boeing 777 рейсу MH17. Внаслідок трагедії загинуло 298 людей. 298 втрачених життів, 298 зруйнованих мрій про щасливе майбутнє, – наголосив глава держави.

Зеленський сподівається, що найближчим часом істину щодо подій того страшного дня встановлять.

– Світ має знати правду. Вірю, що істину найближчим часом буде встановлено, – висловив сподівання президент України.

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17 липня 2014 року сталася авіакатастрофа MH17. Літак, який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, збила ракета. За попередніми даними, її запустили з тимчасово окупованої Росією території.

Наразі триває суд у Нідерландах, оскільки найбільше громадян (196 людей) цієї країни загинуло у результаті збиття пасажирського літака Boeing 777.