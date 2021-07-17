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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Катастрофа MH17: страны Объединенной следственной группы сделали совместное заявление

мн17 малазійські авіалінії

Министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, государства которых составляют Объединенную следственную группу, сделали совместное заявление на седьмую годовщину аварии пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17.

По словам МИД Украины, катастрофа привезла к трагической гибели 298 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту авиалайнера.

— Наши мысли остаются с теми, кто погиб на борту, с их семьями и близкими. Поскольку ничто не может вернуть тех, кто потерял свою жизнь, или уменьшить горе, которое испытывают члены семей погибших, для нас крайне важно оставаться непоколебимыми перед обязательствами по установлению истины, правосудия и привлечению виновных к ответственности, — отметили министры.

Госслужащие подтверждают свою полную поддержку усилий следственных органов относительно установления истины тех событий.

— Мы также полностью уверены в независимости, открытости и объективности уголовного расследования относительно подозреваемых в сбивании самолета MH17, — подчеркнули служащие.

Министры Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших людей.

17 июля 2014 года самолет рейса MH17 сбили в небе над временно оккупированной территорией Россией Донецкой области. Авиарейс следовал из Амстердама в Куала-Лумпур.

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Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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