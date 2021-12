Президент США Джо Байден сповістить лідерів Великої Британії, Італії, Франції та Німеччини про результати переговорів із очільником РФ Володимиром Путіним 7 грудня.

Про це повідомила кореспондентка видання Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.

Biden will brief leaders of U.K., Italy, France and Germany after his virtual meeting (happening now) with Putin, @kitty_donaldson reports.

