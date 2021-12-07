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Байден обговорить розмову з Путіним із лідерами європейських країн

Тетяна Забожко редакторка стрічки
джо байден

Президент США Джо Байден сповістить лідерів Великої Британії, Італії, Франції та Німеччини про результати переговорів із очільником РФ Володимиром Путіним 7 грудня.

Про це повідомила кореспондентка видання Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.

Напедодні розмови з Путіним президент США разом із європейськими партнерами домовився підтримувати тісний зв’язок задля скоординованих дій через нарощування військової потужності Росії на кордонах України.

Про результати переговорів стане відомо під час щоденного брифінгу речниці Білого дому Джен Псакі.

До неї також приєднається радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Президент США має намір провести телефонну розмову і з українським колегою Володимиром Зеленським.

В Офісі президента вже підтвердили, що 7 грудня відбудуться перемовини глави держави з Джо Байденом.

Фото: Depositphotos

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