У Білому домі оприлюднили перші підсумки розмови президента США Джо Байдена із очільником РФ Володимиром Путіним 7 грудня.

В адміністрації очільника Сполучних Штатів заявляють, що Джо Байден висловив глибоку стурбованість США і наших європейських союзників з приводу ескалації Збройних сил Росії, які оточують Україну.

Крім того, він дав чітко зрозуміти, що США та її союзники відповідатимуть сильними економічними та іншими заходами в разі військової ескалації.

– Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й закликав до деескалації та повернення до дипломатії. Два президенти доручили своїм командам простежити за цим. США робитимуть це в тісній координації з союзниками і партнерами, – заначили в Білому домі.

Окремо глави держав зупинились на питанні російсько-американськогой діалогу зі стратегічної стабільності та обговорили спільне вирішення регіональних проблем.

Відеодзвінок президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна 7 грудня провели через нарощування російських військ на українському кордоні.

Після розмови з очільником Кремля Джо Байден має намір провести перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

В Офісі президента вже підтвердили, що 7 грудня відбудуться перемовини глави держави з Джо Байденом.

Крім того, глава Сполучених Штатів обговорить розмову із Путіним із лідерами європейських країн.

Більше подробиць про результати переговорів мають сповістити під час щоденного брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі та радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, що спілкування президентів США та РФ 7 грудня тривало не годину, як планувалось, а вдвічі довше.

Розмова президентів почалась доволі доброзичливо.

Джо Байден заявив, що радий бачити Володимира Путіна та додав, що шкодує через те, що їм не довелось зустрітись під час саміту G20.

Разом із тим, очільник Сполучених Штатів висловив сподівання, що наступного разу йому вдасться зустрітися з Путіним особисто.

Джерело: The White House

Фото: The White House