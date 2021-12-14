Після перемовин президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна поки що не спостерігається скорочення кількості військ РФ біля кордонів України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, відповідаючи на запитання, чи погрози США про жорсткі санкції є достатніми для того, щоб зупинити Москву.

Зеленський зазначив, що Росія не лише не відвела війська, але й перекрила 70% акваторії Азовського моря.

– Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією, – наголосив президент.

Зеленський додав, що коли ця ситуація почне змінюватися, тоді й можна буде говорити, що аргументи Вашингтона були переконливими.

Переговори Джо Байдена та Володимира Путіна відбулися 7 грудня. Їх темою, серед іншого, було нарощування військ РФ поблизу кордонів України.

За підсумками переговорів у Білому домі заявили, що США готові застосувати такі санкції проти Росії, яких не було з 2014 року.

А Джо Байден наголошував, що на РФ чекають руйнівні економічні та іміджеві наслідки в разі вторгнення в Україну. Про це президент США вже попередив Володимира Путіна.