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Перемовини Байдена з Путіним не привели до скорочення військ РФ біля кордонів – Зеленський

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Після перемовин президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна поки що не спостерігається скорочення кількості військ РФ біля кордонів України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, відповідаючи на запитання, чи погрози США про жорсткі санкції є достатніми для того, щоб зупинити Москву.

Зеленський зазначив, що Росія не лише не відвела війська, але й перекрила 70% акваторії Азовського моря.

– Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією, – наголосив президент.

Зеленський додав, що коли ця ситуація почне змінюватися, тоді й можна буде говорити, що аргументи Вашингтона були переконливими.

Переговори Джо Байдена та Володимира Путіна відбулися 7 грудня. Їх темою, серед іншого, було нарощування військ РФ поблизу кордонів України.

За підсумками переговорів у Білому домі заявили, що США готові застосувати такі санкції проти Росії, яких не було з 2014 року.

А Джо Байден наголошував, що на РФ чекають руйнівні економічні та іміджеві наслідки в разі вторгнення в Україну. Про це президент США вже попередив Володимира Путіна.

Фото: Офіс президента

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