Байден про перемовини з Путіним: Він заплатить жахливу ціну в разі вторгнення до України

Президент США Джо Байден розповів, що попередив російського лідера Володимира Путіна про руйнівні наслідки для Росії в разі вторгнення в Україну.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами у Вілмінгтоні (штат Делавер).

За словами Байдена, йдеться про руйнівні економічні наслідки для РФ.

– Я абсолютно чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними, – наголосив президент США.

Крім того, за словами Байдена, в разі ескалації з боку РФ на східний фланг НАТО будуть відправлені додаткові війська США та країн-членів Альянсу. Йдеться про розміщення більшої кількості військ у країнах Бухарестської дев’ятки (B9), щоб захистити їх від можливих російських атак.

Як відомо, до складу Бухарестської дев’ятки входять країни-члени НАТО із Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія).

Байден також зазначив, що пояснив Путіну: становище РФ у світі відчутно зміниться в разі вторгнення російських військ в Україну.

– Ставлення решти світу до Росії помітно зміниться. Він заплатить жахливу ціну, – заявив президент США.

Коментуючи можливість відправки наземних військ США до України через загрозу російського вторгнення, Байден заявив, що таке питання ніколи не було на порядку денному. Водночас він запевнив, що Вашингтон продовжить надавати допомогу Україні в сфері оборони.

– Це (введення американських військ в Україну, – Ред.) ніколи не розглядалося. І чи готові ви відправити американські війська на війну і піти в Україну воювати з росіянами на полі бою?.. Однак ми будемо продовжувати забезпечувати, і продовжуємо забезпечувати, обороноздатність українського народу, – розповів американський лідер.

7 грудня відбулися переговори Джо Байдена та Володимира Путіна. Їх темою, зокрема, було нарощування військ РФ біля кордонів України.

Після переговорів в Білому домі розповіли, що в разі вторгнення США готові застосувати такі санкції проти Росії, яких не було з 2014 року.

Про підсумки переговорів Байдена та Путіна – читайте в матеріалі.

Джерело: Білий дім