Подальша агресія проти України матиме тяжкі наслідки для РФ – Боррель

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у телефонній розмові 23 грудня обговорили безпекову ситуацію у Східній Європі на тлі нарощування Росією військових сил навколо українських кордонів.

Євродипломат підтвердив підтримку ЄС суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, наголосивши, що будь-яка подальша військова агресія матиме тяжкі наслідки для Росії.

– ЄС тісно співпрацює з трансатлантичними та іншими партнерами-однодумцями, зокрема щодо двох проектів договорів, що впливають на архітектуру європейської безпеки, представлених Росією, – наголосив Боррель.

За його словами, ЄС залишається відданим праву кожної країни робити свій суверенний вибір у зовнішній політиці та політиці безпеки.

Боррель та Кулеба домовилися підтримувати тісні контакти.

На початку 2022 року в Женеві можуть відбутися переговори представників Росії та США щодо питань безпеки в Європі.

Це підтвердив під час щорічної прес-конференції 22 грудня президент РФ Володимир Путін.

Водночас у НАТО вже багато разів дали зрозуміти, що Північноатлантичний альянс ніколи не гарантував того, що не прийматиме до своїх лав нових членів, відповідаючи на так звані пропозиції МЗС Росії щодо питань безпеки.

Джерело: eeas.europa.eu