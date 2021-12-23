Путін підтвердив переговори зі США щодо безпеки в Європі на початку 2022

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що на початку 2022 року в Женеві можуть відбутися переговори представників Росії та США щодо питань безпеки в Європі.

Про це він сказав під час щорічної прес-конференції, яку транслювали російські телеканали.

– Ми прямо поставили питання, що жодного руху НАТО далі на схід бути не повинно. М’яч на їхньому боці. Вони повинні нам щось відповісти… Загалом ми бачимо поки що позитивну реакцію. Американські партнери нам говорять про те, що вони готові до початку цієї дискусії, цих переговорів на самому початку року в Женеві, – сказав Володимир Путін.

За його словами, представники з обох сторін вже призначені.

Днями генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував скликати Раду між РФ і Альянсом на початку 2022 року, щоб обговорити пропозиції щодо безпеки, викладені в проектах договорів МЗС Росії.

За його словами, зараз важливо знайти спосіб знизити напруженість та уникнути будь-якої подальшої ескалації ситуації, проте попередив Москву, що Альянс не піде на компроміси щодо свого права захищати всіх союзників, а також щодо права України обирати власний шлях.