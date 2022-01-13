В ОБСЄ прозвучала консолідована міжнародна підтримка України – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що в ОБСЄ прозвучала консолідована міжнародна підтримка України в умовах російського військового тиску та неправомірних ультиматумів.

– Засідання Постійної ради ОБСЄ показало, що наша робота дала результат – в ОБСЄ прозвучала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку РФ. Партнери повністю поділяють позицію України, – наголосив він.

За словами Кулеби, в ОБСЄ повторили зафіксовані в Гельсінському заключному акті принципи, які є непорушними: йдеться, зокрема, про право держави обирати, частиною якого союзного договору чи організації їй бути.

Дмитро Кулеба додав, що з допомогою партнерів Україна продовжує працювати над тим, щоб РФ почала сумлінно виконувати Гельсінський декалог замість того, щоб ставити ультиматуми на тему європейської безпеки.

Йдеться, як він уточнив, про деокупацію Криму та припинення агресії на українському Донбасі, а також – про реальні кроки для врегулювання решти тривалих конфліктів, створених Росією на просторі ОБСЄ – зокрема в Грузії та Молдові.

– Згідно з основними документами ОБСЄ, Російська Федерація зобов’язалася “не розглядати якусь частину регіону ОБСЄ як сферу свого впливу”. Незважаючи на незадовільний для Росії тиждень великої дипломатії, вважаю, що єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів вирішувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії у усталених форматах, зокрема в ОБСЄ, – сказав міністр.

Він також заявив, що Україна готова до подальшої тісної співпраці з Польським головуванням для ефективного втілення порядку денного ОБСЄ за підсумками засідання, яке відбулося 13 січня.

Кулеба наголосив, що Україна продовжить активно працювати спільно з партнерами над втіленням комплексного пакету для стримування Росії від нової хвилі війни у ​​Європі.

Фото: МЗС