В ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях российского военного давления и неправомерных ультиматумов.

– Заседание Постоянного совета ОБСЕ показало, что наша работа дала результат – в ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ. Партнеры полностью разделяют позицию Украины, – подчеркнул он.

По словам Кулебы, в ОБСЕ повторили зафиксированные в Хельсинкском заключительном акте принципы, которые являются незыблемыми: речь идет, в частности, о праве государства выбирать, частью какого союзного договора или организации быть.

Дмитрий Кулеба добавил, что с поддержкой партнеров Украина продолжает работать над тем, чтобы РФ начала добросовестно выполнять Хельсинкский декалог вместо того, чтобы ставить ультиматумы на тему европейской безопасности.

Речь идет, как он уточнил, о деоккупации Крыма и прекращении агрессии на украинском Донбассе, а также – о реальных шагах для урегулирования остальных длительных конфликтов, созданных Россией на пространстве ОБСЕ – в том числе в Грузии и Молдове.

– Согласно основополагающим документам ОБСЕ, Российская Федерация обязалась “не рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния”. Несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии, считаю, что единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем, является продолжение дискуссии в устоявшихся форматах, в частности в ОБСЕ, – сказал министр.

Он также заявил, что Украина готова к дальнейшему тесному сотрудничеству с Польским председательством для эффективного воплощения повестки дня ОБСЕ по итогам заседания, которое прошло 13 января.

Кулеба подчеркнул, что Украина продолжит активно работать совместно с партнерами над воплощением комплексного пакета для сдерживания России от новой волны войны в Европе.

Фото: МИД