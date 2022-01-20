Державний департамент США дозволив трьом союзникам по НАТО, а саме Латвії, Литві та Естонії, відправити в Україну протитанкові ракети та іншу зброю американського виробництва. Про це пише видання Politico, зазначаючи, що це є “ознакою того, що західні союзники насторожено ставляться до загрози багатостороннього російського вторгнення”.

За інформацією джерела видання, запити від країн Балтії надійшли в останні тижні, і останній був схвалений у середу ввечері.

Найближчими днями адміністрація Байдена також розпочне процес доставки в Україну протитанкових ракет, боєприпасів та іншого оснащення на суму $200 млн.

Відповідно до правил експортного контролю, ці три країни мали отримати дозвіл від Держдепартаменту перед тим, як передати свою зброю Україні. Чиновник в адміністрації Байдена, який надав виданню інформацію, відмовився вказати конкретну зброю, яку схвалили для передання.

Схвалення надійшли після того, як американські чиновники посилили попередження про вторгнення Росії в Україну.

Видання Politico наголошує, що балтійські країни НАТО, які є колишніми державами-сателітами СРСР, теж наражаються на потенційну загрозу “російського авантюризму”. Саме тому вони не лише прагнуть доставити зброю в Україну, а й попросили більше сил НАТО для підтримки тих, які вже розміщені в їхніх країнах.

Десятки російських піхотних бригад, розташованих вздовж українського кордону, оснащених танками, ракетними установками та мобільною артилерією, буде практично неможливо зупинити, якщо їх буде розгорнуто повністю, пише Politico. Але ракети Javelin, якими Україна вже володіє, і така зброя, як ракети земля-повітря Stinger, які залишаються в її списку побажань, можуть дуже дорого обійтися російським військам.

Джерело: Politico