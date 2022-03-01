На ракети та боєприпаси: Австралія виділяє $75 млн на підтримку українського опору РФ

Уряд прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона підписав угоду про виділення близько $70 млн на постачання зброї, що включає ракети та боєприпаси для українського спротиву у війні з Росією.

Скотт Моррісон підтвердив виділення коштів після засідання комітету з національної безпеки кабінету міністрів Австралії на тлі російсько-української війни.

– Ми виділимо $50 млн на підтримку летальних та нелетальних боєприпасів. Переважна більшість із них належить до категорії летальних, – сказав Моррісон журналістам у Канберрі.

Прем’єр Моррісон відмовився обговорювати конкретні деталі фінансування, зокрема те, як зброю буде доставлено до України.

– Ми робитимемо це у партнерстві з НАТО. Я не маю наміру вдаватися до подробиць, тому що не планую попереджати російський уряд про те, що на нього чекає, – сказав він.

Прем’єр Австралії заявив, що цим кроком його країна відповідає на заклик президента України Володимира Зеленського.

Обіцянка Австралії надати фінансову військову допомогу послідувала за широкими економічними санкціями, накладеними на Росію західними союзниками.

Скотт Моррісон також оголосив про початковий внесок у розмірі $25 млн як гуманітарну допомогу міжнародним організаціям, які працюють над забезпеченням переміщених осіб водою, продовольством, житлом та освітою.

Він сказав, що Австралія щодня отримує близько 100 візових заяв від українців, які розглядаються в першочерговому порядку.

– Їхні візові заяви (охоплюють, – Ред.) всю міграційну програму, тому їм пропонуються тимчасові візи з кваліфікації, візи на освіту, візи на возз’єднання сім’ї та отримання штампу. Вони можуть приїхати до Австралії, – сказав він.

Проте Моррісон сказав, що не сумнівається, що деякі люди, які шукають тимчасового притулку в Австралії, захочуть повернутися до України.

– Ми не повинні робити помилку, думаючи, що кожна людина, яка прагне залишити Україну, не хоче повернутися до своєї країни… Але для тих, кому це не підходить, ми продовжуватимемо надавати підтримку через нашу міграційну програму в рамках основної програми, – сказав він.

Російські війська продовжують наступ в Україні після того, як офіційні особи обох країн завершили перший день переговорів щодо припинення вогню у понеділок без особливого прогресу.

Джерело: The Australian