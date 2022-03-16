Путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів – Центр протидії дезінформації

Президент РФ Володимир Путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів. Це створює для примусової зміни влади.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Натомість Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко і Сергій Чемезов залишаються серед оточення Путіна та підтримують його.

А от Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов і Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через західні санкції. Саме від них Путін побоюється удару в спину.

– Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їх фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища. І якщо Путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення, — заявили в Центрі.

Нагадуємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну, країна-агресор стала найбільш підсанкційною країною за останні 70 років.

За останні вісім років Росія отримала найбільше санкцій, ніж Північна Корея, М’янма, Чилі, Куба, Китай, Іран, Північна Африка та Сирія за 70 років. На РФ наклали 3 577 обмежень.